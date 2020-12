CATANIA – TACOPINA: entro gennaio l’ufficialità dell’accordo

Si avvicina la metà dicembre per il ritorno a Catania di Joe Tacopina, periodo da sempre indicato come fondamentale per arrivare alla felice conclusione della trattativa per il passaggio di consegne. Ancora una volta l’avvocato italo-americano non raggiungerà la Sicilia per un mero viaggio di piacere ma per far parlare i fatti. Sarà un importante step, preludio alla definizione di un’operazione che si cercherà di formalizzare in ogni suo aspetto entro la fine di dicembre o al massimo nel mese di gennaio.

Tacopina vuole il Catania, il Catania vuole Tacopina ma una percentuale degli attuali componenti in Sigi (probabilmente il 20%) supporteranno il suo ambizioso progetto anche attraverso la già costituita società denominata 11700. In primis Gaetano Nicolosi che, ad oggi, è azionista di maggioranza in seno alla SpA promossa nei mesi scorsi da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino.

C’è curiosità per conoscere le figure che comporranno l’organigramma rossazzurro con l’ingresso di Tacopina. Dante Scibilia, Sean Largotta e Giovanni Gardini sono solo alcuni dei professionisti di spicco che seguiranno l’ex Bologna e Venezia nella sua nuova avventura ai piedi dell’Etna.

