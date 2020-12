POTENZA – CATANIA: probabili formazioni, rossazzurri ampiamente rimaneggiati

Ipotesi di formazione per il match Potenza-Catania, valevole per la 16ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Alfredo Viviani” con inizio alle ore 15:00.

Eziolino Capuano deve fare i conti con assenze rilevanti nel reparto offensivo. Non saranno della partita infatti Cianci, Baclet e Salvemini, in difesa Di Somma dovrebbe prendere il posto di Boldor. Pertanto, nel 3-4-3 di partenza, davanti a Marcone agirebbero Zampa, Conson e Di Somma, con Coccia, Coppola, Sandri e Panico a comporre la linea mediana e Compagnon e Ricci schierati ai lati di Lorenzo Di Livio.

Costretto a fare la conta degli indisponibili, mister Raffaele potrebbe mandare in campo dal primo minuto il portiere Confente, i difensori Noce, Silvestri e Zanchi, i centrocampisti Calapai, Izco (o Dall’Oglio), Welbeck, Rosaia e Biondi e gli attaccanti Sarao e Piccolo, quest’ultimo con libertà di manovra lungo tutto l’arco offensivo. Oltre allo squalificato Tonucci, sono assenti anche Santurro, Claiton, Vicente, Maldonado, Pinto, Emmausso e Pecorino; fuori lista Arena.

Direzione di gara affidata al signor Paride Tremolada della sezione AIA di Monza, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti della sezione di Molfetta Fabio Pappagallo e Mauro Dell’Olio e dal IV ufficiale Mario Cascone di Nocera Inferiore. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 256 in modalità pay-per-view (costo 4,99 euro), online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

