SONDAGGIO CHIUSO – Parola ai tifosi: “Catania, nessuna rivoluzione sul mercato”

Il Catania osserva una settimana di sosta per le festività natalizie. Poi, tornerà a sostenere gli allenamenti a Torre del Grifo per preparare la trasferta di Caserta. Contestualmente il calciomercato riaprirà i battenti. A conclusione di un 2020 che ha visto i rossazzurri collocarsi al terzo posto in classifica, sarà interessante vedere come si muoverà la società rossazzurra. A tal proposito abbiamo chiesto ai tifosi, mettendosi nei panni della dirigenza, quali strategie adotterebbero principalmente sul mercato.

Secondo il parere espresso dalla maggioranza dei votanti al nostro sondaggio, viene fuori che la prima opzione è rappresentata dal fatto che servirebbero “1-2 innesti per reparto”. Nessuna rivoluzione, dunque, solo un paio di acquisti per innalzare il tasso tecnico e arricchire numericamente i reparti di difesa, centrocampo e attacco. Di conseguenza l’altra risposta più votata non poteva che essere “cederei gli esuberi e chi non ha reso secondo le aspettative”. Via chi ha trovato poco spazio o ha incontrato difficoltà di rendimento, dentro calciatori che diano nuova linfa ad una squadra che ha, comunque, ben figurato nella prima parte di campionato. La terza opzione con il maggior numero di voti indica, invece, che il Catania farebbe bene a concentrarsi soprattutto sul reparto avanzato. Le statistiche indicano fin qui un numero di 19 gol all’attivo. Non tantissimi per una squadra che proverà a concludere la stagione più in alto possibile nei prossimi mesi.

A questo punto non resta che attendere le prossime mosse del Catania, anche alla luce del tanto atteso passaggio di proprietà che dovrebbe avvenire in tempi brevi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***