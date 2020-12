TORRE DEL GRIFO: lavoro pomeridiano, il calendario settimanale degli allenamenti verso Potenza

In attesa di novità dall’infermeria, il Catania ha svolto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida al Potenza in programma domenica alle 15.00 al “Viviani”. Dopo una sessione di prevenzione in palestra, lavoro intermittente e possesso palla ad alta intensità. In chiusura, partitella. La preparazione proseguirà domani, con una seduta mattutina, giovedì e venerdì, con inizio alle 15.00 e alle 11.30. Sabato, alle 9.30, la rifinitura.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***