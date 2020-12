VERSO POTENZA – CATANIA: gara da ex per Esposito, fu decisivo in un derby con l’Atletico Catania

Detto di Mister Giuseppe Raffaele e dell’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti, un altro ex di Potenza-Catania è Raffaele Esposito. Vecchia conoscenza dei tifosi rossazzurri, Esposito visse la stagione della promozione del Catania in C1 nel 1998/99. L’allora centrocampista offensivo venne prelevato dal Padova, aveva 19 anni di età e mise a segno un gol in Coppa Italia contro l’Atletico Catania. Fu la rete del 2-1 che valse il primo storico successo del Catania al cospetto della formazione atletista e permise ai rossazzurri di accedere al turno successivo della competizione.

Da un mese Esposito è operativo all’interno dello staff del Potenza ricoprendo il ruolo di collaboratore tecnico e match analyst. Si tratta di un ritorno nella squadra lucana per lui, dopo avere allenato per un breve periodo il Potenza qualche anno fa.

