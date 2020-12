VERSO VITERBESE – CATANIA: scocca l’ora di Piccolo?

Con il probabile recupero di altri giocatori oltre Luis Maldonado (rientrato dalla squalifica e sottopostosi a terapie al polpaccio), si avvicina l’esordio in rossazzurro di uno scalpitante Antonio Piccolo.

Domenica scorsa, nella gara pareggiata contro la Cavese, l’attaccante si è rivisto per la seconda volta in panchina dopo Francavilla Fontana. Solo le condizioni proibitive del terreno di gioco di Lentini hanno rinviato l’appuntamento con la prima gara di Piccolo in rossazzurro. L’infortunio sembra essere definitivamente alle spalle, ma il giocatore necessita di essere “dosato” in termini di minutaggio per arrivare, pian pianino, al raggiungimento di una condizione fisica ottimale. Vedremo se domenica, a Viterbo, partirà dal 1′ o entrerà a gara in corso. In ogni caso, a meno d’imprevisti, Piccolo farà il suo ingresso in campo. Con tanta voglia di dimostrare il proprio valore e di confermare la bontà del suo acquisto, essendo stato fortemente voluto dalla dirigenza.

