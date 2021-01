ASS. PARISI: “Gestione Massimino, impegno onorato. Valorizzazione e benefici”

Dopo le parole del Sindaco Salvo Pogliese, l’Assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi si sofferma sulla gestione dello stadio “Angelo Massimino”:

“Avevamo preso un impegno e lo abbiamo onorato. La giunta comunale presieduta dal sindaco Salvo Pogliese, su proposta del sottoscritto, ha approvato la delibera per l’esternalizzazione della gestione dello stadio Angelo Massimino tramite una convenzione da stipulare con il concessionario che si aggiudicherà il bando. Verranno stabiliti parametri che terranno conto della necessità di garantire che il calcio di vertice sia al centro di un processo complessivo di valorizzazione di un impianto in una posizione centrale e strategica”.

“Il percorso avviato, che adesso passerà dall’approvazione del consiglio comunale, dà corpo alla nostra idea di futuro per lo sport catanese e per il suo maggiore impianto cittadino.

Sapete bene come abbia sempre ritenuto una tale opzione la soluzione migliore. La sinergia tra pubblico e privato consentirà di adottare modelli gestionali più snelli ed efficienti permettendo di valorizzare al meglio la struttura e generando benefici non indifferenti in termini economici sulle casse comunali. In giorni come questi, decisivi per la cessione della proprietà del Calcio Catania, l’amministrazione comunale non rimane a guardare ribadendo con i fatti il proprio sostegno lo sport cittadino. Una buona notizia per tutti gli appassionati. In attesa di riceverne altre a tinte rossazzurre”.

