SERIE C – 14 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C. Catanzaro vicino al colpo Scognamillo

Oggi, giovedì 14 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

Cambio in panchina per la Paganese, con l’ex allenatore dell’Akragas Raffaele Di Napoli che prende il posto dell’esonerato Alessandro Erra. Cresciuto nel settore giovanile del Bari, il centrocampista monopolitano classe 2001 Gianmarco Alba sottoscrive un accordo di addestramento tecnico con il Monopoli. La Virtus Francavilla rimpiazza la cessione all’Arezzo della punta Diego Perez con Nicola Ciccone, che arriva a titolo definitivo dalla Pergolettese. Il Foggia cede in prestito al Fano il centrocampista offensivo Federico Gentile, mentre il Catanzaro ufficializza il prestito al Napoli dell’attaccante classe 2002 Vincenzo Furina.

Catania che, dopo avere tesserato Simone Sales, ha formalizzato il ritorno di Andrea Russotto (Cavese) e, intanto, aspetta notizie da Livorno per la fideiussione che consentirà ai toscani di mettere finalmente sotto contratto Andrea Mazzarani. Il difensore Stefano Scognamillo (Alessandria), come anticipato da tuttoc.com è vicino al Catanzaro, mentre il portiere Giacomo Satalino va a Monopoli in prestito via Cesena. La punta Giacomo Cecconi, infine, riparte da Bisceglie.

