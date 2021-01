CATANIA: tra il mercato e Tacopina, inizia il 2021 rossazzurro

Nuovo anno per i colori rossazzurri. Archiviata la settimana di sosta, il mese appena iniziato si preannuncia ricco di novità per il Catania. Il 4 gennaio sancirà la riapertura della finestra di calciomercato, attraverso cui la società etnea effettuerà le prime operazioni. Previsti interventi sia in entrata che in uscita, rendendo ancora più competitivo e completo l’organico a disposizione di Giuseppe Raffaele, privandosi degli esuberi e valutando la posizione di chi ha trovato poco spazio finora. Ma nessuna rivoluzione. Il mercato sarà fatto in totale sinergia con il tecnico rossazzurro.

Strategie legate anche all’evoluzione della trattativa per il passaggio di consegne al gruppo rappresentato da Joe Tacopina. Nei prossimi giorni i legali delle parti interessate terranno un nuovo incontro finalizzato alla firma del contratto preliminare d’acquisto, che dovrebbe contretizzarsi il 9 gennaio. Sarà uno step fondamentale, prima di arrivare al closing vero e proprio nel giro di 1-2 settimane. Entro la prima metà del mese dovrebbero, inoltre, giungere risposte dagli organi federali in merito al ricorso presentato contro la penalizzazione di 2 punti in classifica. Nel frattempo la squadra preparerà i primi impegni del 2021 sul rettangolo verde, a cominciare dalla trasferta di Caserta, fissata per domenica 10 gennaio.

