ESCLUSIVA – Tateo (procuratore sportivo): “Catania, mercato oculato. Squadra in crescita, tra le candidate a vincere i Play Off”

Dopo avere fatto il punto sul futuro dei suoi assistiti che militano nel Catania, Giacomo Rosaia, Manuel Sarao ed Alessandro Gatto (gestito con Valeriano Narcisi), il procuratore sportivo Giovanni Tateo – che ha portato alle pendici dell’Etna diversi calciatori negli anni, tra cui Adrian Ricchiuri – ci illustra il proprio pensiero sul cammino del Catania e la lotta ai piani alti della classifica nel girone C di Serie C:

Cosa si aspetta dal mercato del Catania?

“Il Catania ha già un ottimo organico. Forse con l’avvento della nuova proprietà qualcosina faranno. Nessuno stravolgimento penso, anche perchè bisogna tenere conto della lista. Se non fai uscite, non si possono fare entrate. Tenere giocatori fuori lista ha dei costi e il Catania, a prescindere dall’ingresso in società di Tacopina, non credo butterà via dei soldi. Mi aspetto, quindi, un mercato abbastanza occulato”.

Girone C, uno sguardo rivolto alle posizioni valide per l’alta classifica. Sarà la Ternana a vincere il campionato?

“Varie formazioni lottano per ottenere il miglior piazzamento possibile in chiave Play Off, ma Ternana e Bari hanno un organico completamente differente anche nella panchina. Se nel Bari esce Antenucci, entra Montalto. Se esce Montalto, dentro Citro. Se esce quest’ultimo, spazio a Simeri. Anche la Ternana vanta una rosa di grande spessore. Il Bari si potrebbe inserire per la vetta ma, in questo momento, i rossoverdi hanno qualcosa in più. Lucarelli ha fatto un grandissimo lavoro in termini di compattezza di squadra e il D.S. Leone secondo me ha operato benissimo puntellando il reparto difensivo. Hanno preso degli ottimi giocatori, la rosa non è stata rivoluzionata, il mister ci ha messo del suo, la proprietà è importante e lavora molto bene”.

Seconda parte del campionato con quali prospettive per i rossazzurri?

“Il Catania lo vedo in crescita, con più amalgama e gruppo rispetto al passato. La scorsa stagione la squadra si è compattata strada facendo sotto la gestione Lucarelli. Quest’anno però si è ripartiti con una rosa profondamente rinnovata e ritengo che la dirigenza abbia fatto un buon lavoro. In ottica Play Off il Catania può essere una delle formazioni proiettate alla vittoria”.

