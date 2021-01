DA ‘LA SICILIA’: il punto sul mercato in entrata e uscita

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano locale fa il punto sul mercato in entrata e uscita del Catania. Noce piace a Potenza e Fano ma potrebbe anche restare, così come non è scontata la partenza di Santurro mantenendo in organico tre potenziali numeri uno. Avanza la Cavese per Pellegrini. Il Livorno prova a convincere Mazzarani a tornare sui suoi passi ma c’è anche il Ravenna. La Juventus prova a riaprire la trattativa per Emanuele Pecorino, determinanti per il futuro la consistenza dell’offerta e la volontà del giocatore. Matteo Di Piazza tra interessi e smentite che si susseguono. Ipotesi di scambio per arrivare al centrocampista della Juve Stabia Alessandro Mastalli.

