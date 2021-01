LE MURA: “Ringraziamo il Sindaco, l’Assessore allo Sport e la Giunta di Catania”

Nota ufficiale Calcio Catania

L’amministratore unico Nico Le Mura si sofferma sulle recenti deliberazioni della Giunta Municipale di Catania, relative alla concessione a terzi della gestione dello stadio “Angelo Massimino” e alla verifica della possibilità di agevolazioni in merito al pagamento dell’imposta di pubblicità/canone patrimoniale di concessione degli impianti sportivi comunali:

“Il Calcio Catania ringrazia il Sindaco Pogliese, l’Assessore allo Sport Parisi e la Giunta Comunale di Catania per l’apprezzabile sensibilità alle esigenze delle società sportive. Si tratta di un atto di indirizzo ancor più significativo e prezioso in un momento economico generale estremamente complesso. Si riconosce così, in concreto, l’importanza delle società sportive per la comunità”.

