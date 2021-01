DI PIAZZA: l’attaccante ancora fuori dalla lista dei convocati del Catanzaro

Catanzaro di scena al “Ceravolo” per il recupero della partita sospesa un pò di tempo fa sullo 0-0 contro la Viterbese. Occasione in cui, per la seconda gara consecutiva, non è a disposizione del tecnico Antonio Calabro l’attaccante Matteo Di Piazza. Nei giorni scorsi il Direttore Sportivo giallorosso Massimo Cerri motivò la mancata convocazione di Di Piazza nel match vinto in extremis contro il Potenza parlando di un giocatore che “non era nel pieno della concentrazione ed abbiamo preferito non convocarlo”, essendo oggetto di trattative di mercato. Su di lui Catania, Renate, Turris, Avellino e Juve Stabia.

