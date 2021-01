MERCATO: altre 3-4 operazioni in entrata per completare la rosa di Raffaele?

Prima Simone Sales, poi Andrea Russotto. Due acquisti portati a termine a titolo definitivo dal Catania, finora, in questa sessione di calciomercato. Il difensore è stato prelevato dal Monopoli, ritrovando mister Giuseppe Raffaele dopo i trascorsi a Potenza; l’attaccante, invece, ha fatto ritorno alle pendici dell’Etna venendo ceduto dalla Cavese. Non saranno gli unici movimenti in entrata per la società rossazzurra, che dovrebbe consegnare al tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto altre 3-4 pedine: almeno un altro difensore, un centrocampista ed uno-due attaccanti.

Il prossimo innesto nel reparto arretrato dovrebbe essere Antonio Giosa (Monopoli), mentre per il centrocampo – tra i vari profili considerati – in primis si continua a fare il nome di Franco Zuculini (Defensor Sporting), che tanto piace all’avvocato Joe Tacopina. Tante idee per l’attacco, che comunque al momento non rappresenta la priorità.

