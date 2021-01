MERCATO: centrocampo tra Zuculini e Mastalli. Bulevardi no, salta Reinhart?

Il nome nuovo per il centrocampo è quello di Alessandro Mastalli – figlio del noto ex rossazzurro Ennio – attualmente in forza alla Juve Stabia. Il suo contratto scade a giugno e, pertanto, si aprono scenari interessati verso un probabile addio di Mastalli dopo ben cinque stagioni a Castellammare. Il calciatore classe 1996 piace e non poco al Catania, che però deve fare i conti con la concorrenza di alcuni club anche di categoria superiore. Al momento sembra avere scavalcato Franco Zuculini nella lista delle preferenze, che comunque rimane un profilo gradito soprattutto all’avvocato Joe Tacopina.

Nei giorni scorsi è stato effettuato un sondaggio per Danilo Bulevardi (Legnago) ma non ci sono le condizioni per trattarne l’ingaggio. L’acquisto di Tobías Elián Reinhart, infine, era stato preannunciato dal Catania nei mesi scorsi, al punto che il ragazzo si è allenato a Torre del Grifo Village. Trattativa impostata sulla base del prestito con diritto di riscatto. Le strategie di mercato, però, sono cambiate e potrebbe saltare la defizione dell’affare. Il giocatore argentino, intanto, ha rinnovato il contratto in scadenza con il Temperley (2022).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***