MERCATO – Dalla stampa veneta: “Jefferson, apprezzamenti anche da Catania ma è più probabile che resti a Padova”

L’attaccante classe 1988 Jefferson De Andrade non ha reso nel girone di andata secondo le attese, ma il suo profilo viene considerato uno dei più rilevanti in Lega Pro. Come scrive il collega Dimitri Canello per padovagoal.it, il Messina ha mostrato interesse nei suoi confronti e apprezzamenti sono arrivati da Lecco, Foggia, Cesena, Mantova e Catania. Ma al momento dal Padova non è arrivata un’indicazione per un trasferimento a gennaio, ragion per cui l’ipotesi che va per la maggiore è la sua permanenza nella città del Santo.

