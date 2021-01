MERCATO: Mazzarani, il Livorno torna in pole. La situazione

Sarà la volta buona? Dalle informazioni che giungono da Livorno, entro le prossime 24-48 ore dovrebbe finalmente essere versata la fideiussione necessaria affinchè il club amaranto si muova sul mercato. Primo obiettivo, l’ingaggio di Andrea Mazzarani che ha da tempo raggiunto l’accordo con il Livorno ed in questi mesi si è allenato proprio con la squadra toscana, attendendo la riapertura del calciomercato. Lo stesso Mazzarani, non sbloccandosi la situazione legata alla fideiussione, aveva lasciato il gruppo nei giorni scorsi perchè stanco di aspettare. Adesso però ci siamo. Il Livorno torna in vantaggio sulla concorrenza (Ravenna e Grosseto), pronto a mettere sotto contratto il giocatore una volta versata la fideiussione. Vi avevamo già parlato dell’importanza della cessione di Mazzarani per il Catania, che risparmierà una cifra consistente sul suo ingaggio, in parte reinvestita sul mercato.

