SERIE C – 26 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C

Martedì 26 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

La Casertana risolve consensualmente il contratto con il Direttore sportivo Ivano Pastore. La Vibonese fa altrettanto con il calciatore Marco Montagno Grillo, mentre il Bari cede ufficialmente alla Reggina l’attaccante Adriano Montalto (titolo definitivo). Secondo informazioni raccolte da tuttoc.com, il Foggia presta alla Folgore Caratese il giovane terzino Simone Buono, invece il difensore Luca Iotti lascia Teramo trasferendosi alla Feralpisalò, che utilizza come pedina di scambio Davide Vitturini. In uscita dal Bari il terzino sinistro Francesco Corsinelli, con ogni probabilità destinato al Novara. Si avvicina il perfezionamento dell’ingaggio, da parte della Cavese, di Nicola Lancini dopo la breve esperienza in D al Mestre. Gli aquilotti stanno per definire anche il terzino Antonio Natalucci (in prestito dalla Triestina). Jefferson verso Catanzaro, infine il Gubbio potrebbe presto formalizzare l’accordo con l’ex Catania Francesco Fedato (Casertana).

