MERCATO: con Piovanello si allunga la lista dei partenti

Sale a sei, almeno per il momento, il numero di calciatori rossazzurri in uscita. Ad Antonio Santurro (rientrerà dal prestito al Bologna), Eros Pellegrini, Bruno Vicente, Alessandro Gatto e Michele Emmausso, si è aggiunto Enrico Piovanello. Il ragazzo aveva trovato maggiore spazio nelle ultime partite, ricevendo pubblicamente anche gli elogi di Mister Giuseppe Raffaele, ma il Catania lavora per l’ingaggio di un importante esterno offensivo che rimpiazzerà il giovane ragazzo il cui cartellino è di proprietà del Padova, club che lo girerà in prestito all’Imolese. Tra i calciatori sopra citati, sono già pervenute alcune richieste. Soprattutto per Gatto (trio di società interessate) ed Emmausso (Turris).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***