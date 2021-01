MERCATO: le prime operazioni nel girone C. Colpi Del Grosso e Romizi

Il 4 gennaio il calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti. Intanto le società si muovono per portare avanti le prime operazioni. Nel girone C di Serie C, il Potenza ha risolto il contratto con il difensore rumeno Deian Boldor. Risoluzione anche per Aimone Calì (Viterbese). Il Foggia tessera Valerio Cardamone, difensore mancino classe 1999, mentre il centrocampista classe ’88 Andrea Migliorini saluta la Cavese trasferendosi in Serie D, al Lavello. La Casertana tessera Gianluca Turchetta (si tratta di un ritorno) e l’esperto laterale sinistro Cristiano Del Grosso, ex Atalanta. Il difensore catanese Francesco Bertolo vicino alla Paganese, il mediano etneo Rosario Bucolo è diretto invece al Potenza. Colpo del Bisceglie in mezzo al campo, preso Marco Augusto Romizi, calciatore classe 1990 con importanti trascorsi tra le file del Bari. Attesa nei prossimi giorni l’ufficialità dell’argentino Tobías Elián Reinhart (2000) dall’Atlético Temperley al Catania.

