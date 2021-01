SCIENZA (all. Monopoli): “Catania tappa importante, ci serve continuità”

E’ un Monopoli in ripresa, quello che domenica affronterà il Catania al “Massimino”. Lo stesso mister Giuseppe Scienza vede una squadra in crescita, reduce dall’importante vittoria casalinga in rimonta con la Juve Stabia:

“Siamo convalescenti, la classifica ancora fa paura ma mi permetto di dire che è immeritata per un sacco di cose successe. Abbiamo commesso i nostri errori e sbagliato tanto, facendo però anche i conti con tutta la cattiva sorte possibile. A Catania dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni e possibilmente fare risultato. Uscire indenni da Catania darebbe una scossa e continuità feroce alla stagione. Cercheremo di migliorarci ancora tanto, inserendo i nuovi. Serve qualche allenamento in più ma abbiamo un materiale di spessore. Catania è un’altra tappa importante, trasferta complicata, tuttavia per noi è iniziato un nuovo campionato. Lo dimostrano le gare disputate con Ternana, Catanzaro e Juve Stabia. Tre prove devastanti che abbiamo superato bene. Sono molto fiducioso”.

