MERCATO: Catanzaro, Jefferson “libera” Di Piazza?

Il Catanzaro, che ha ammesso – per bocca del Direttore Sportivo Massimo Cerri – il contatto del Catania con l’agente di Matteo Di Piazza (ma sulle sue tracce ci sono anche Turris, Avellino e Juve Stabia), sta per definire l’ingaggio di Jefferson, che radio mercato aveva accostato anche ai rossazzurri. Il trasferimento dell’attaccante del Padova in Calabria è ormai cosa fatta e darebbe il via libera per la cessione di Di Piazza. Resta da capire quale sarà la sua prossima destinazione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***