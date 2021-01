SERIE C – 9 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C. L’ex Catania Scoppa potrebbe tornare a Monopoli

Oggi, sabato 9 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

La Turris ha raggiunto l’accordo con l’esperto centrocampista Franco Da Dalt per il rinnovo contrattuale, fissando la scadenza a giugno 2023. Il Catania ci prova per l’ex rossazzurro Raffaele Schiavi ed è vicina la cessione di Michele Emmausso al Lecco. Tuttoc.com informa che il Monopoli sta per tesserare l’estremo difensore classe 1999 Roberto Taliento, svincolato dopo l’ultima stagione al Sudtirol. Secondo quanto riporta trivenetogoal.it, invece, l’ex centrocampista del Catania Federico Scoppa (Vicenza) potrebbe tornare a Monopoli. Ad un passo il ritorno del difensore Antonio Sepe al Potenza. Forte pressing della Viterbese nei confronti di Zaccaria Hamlili (Bari).

