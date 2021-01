SITUAZIONE DISCIPLINARE: cinque rossazzurri in diffida al prossimo giallo

In vista di Paganese-Catania, come noto non ci sarà per squalifica (un turno) l’attaccante Manuel Sarao (già diffidato). Dando uno sguardo al prospetto disciplinare della squadra rossazzurra nel complesso, notiamo come quattro giocatori siano attualmente fermi a quota tre cartellini gialli e che, ricevendo una nuova ammonizione, entreranno in diffida: si tratta dei laterali Alessandro Albertini e Luca Calapai, oltre che dei centrocampisti Jacopo Dall’Oglio e Nana Welbeck. Nella loro stessa situazione si trova il neo acquisto Simone Sales, ammonito per l’ottava volta in questo campionato tenendo anche conto dei gialli riportati a Monopoli.

