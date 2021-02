CALCIO SICILIANO – L’imprenditore Cauzo: “Interesse per il Palermo, avevo provato anche con il Catania…”

Continuano a circolare nomi di possibili figure interessate all’acquisizione del Palermo Calcio. Il presidente Dario Mirri si è detto disponibile a trattare, ma bisogna trovare l’interlocutore giusto. Il nome più gettonato sarebbe quello di Massimo Ferrero, attuale numero uno della Sampdoria. E’ avanzata anche la candidatura dell’italo-americano Tony Cauzo, nativo di Catania.

In un’intervista concessa a tifosipalermo.it, Cauzo ha sottolineato che “per ora non c’è nulla. Stiamo parlando e c’è un interessamento, abbiamo mandato la lettera al Patron Mirri e ho parlato personalmente con Tony Di Piazza. Ho fatto delle telefonate a persone importanti, che si occupano di finanza, tutti italo-americani, esattamente come ha fatto Tacopina per il Catania“.

“Io non credo ad un singolo proprietario del club – prosegue – nel calcio moderno del 2021 serve una partnership, vedi quello che è successo a Zamparini o a Pulvirenti, perchè erano soli. Qualche mese fa avevamo provato qualcosa per il Catania. Quando ci ho provato per il Catania, è uscita la somma di debiti che loro dovevano coprire e quindi non si è fatto più niente, capirete bene il perchè. Ai tempi c’era ancora Lo Monaco, abbiamo fatto richiesta e avevamo ricevuto risposta, ma nessuna vera trattativa, era veramente difficile. Palermo è una grossa piazza come Catania e l’opportunità è enorme. c’è da fare una trattativa, se gli altri sono più forti di me non mi creo problemi, io voglio solo il bene del club”.

