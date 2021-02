CARRERA (all. Bari): “Punto importante su un campo difficile”

L’allenatore del Bari Massimo Carrera accetta il verdetto del rettangolo verde. Questo il suo commento, al termine della partita pareggiata col Catania:

“Buon pari, diamo continuità a quello che abbiamo iniziato domenica scorsa. Bene sul piano dell’interpretazione della partita, giocata con grinta e voglia. Dobbiamo lavorare, abbiamo commesso delle ingenuità che a volte costano le sconfitte perchè il calcio è fatto di dettagli e dobbiamo stare più attenti. Buon primo tempo, nella ripresa invece ci hanno messo in difficoltà con queste palle lunghe. C’era da lottare e lo abbiamo fatto, gestendo però male la palla in certe situazioni. Potevamo fare anche meglio. In occasione del gol subito, pesa l’errore in uscita. Sono comunque contento di quello che hanno mostrato in campo i ragazzi. Ci sono delle ingenuità da correggere ma non ho nulla da rimproverare alla squadra. Cianci? E’ un attaccante importante e speriamo si riprenda al più presto. Siamo in emergenza ma questa non deve essere una scusa, abbiamo altri che giocano. Vedremo se ci sarà la possibilità di alzare la qualità della squadra attraverso il mercato degli svincolati, prendere tanto per prendere non ha senso. Cerchiamo la persona giusta ed il carattere giusto. Continuiamo a lavorare sul dettaglio, lo spirito è quello giusto. Abbiamo combattuto, punto importante su un campo difficile contro una buona squadra“.

