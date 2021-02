LA SICILIA: riduzione debito, intesa vicina con il Comune di Mascalucia

Dopo l’ufficializzazione dell’accordo con l’amministrazione comunale di Catania che ha concesso la possibilità di utilizzare gratis gli spazi pubblicitari dello stadio, in casa Catania si è registrato un importante confronto con il Comune di Mascalucia per discutere la riduzione del debito, passaggio fondamentale per arrivare al closing con il gruppo di Tacopina, in arrivo in città. Come riportato nei giorni scorsi, l’accordo è vicino: il Catania dovrebbe versare una somma che si aggirerebbe complessivamente sui 2 milioni di euro con un’ampia rateizzazione, individuando due aree da sistemare (una potrebbe essere la villa comunale di Mascalucia) in compensazione del credito che vanta il Comune di Mascalucia.

