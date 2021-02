CURIOSITA’ – Quando Guerini si sfogò con i tifosi della Ternana: “Andate a vedere il Barcelona!”

Tra gli ex attuali di Ternana-Catania figura anche Vincenzo Guerini. Il Direttore dell’Area Tecnica rossazzurra visse a Terni due stagioni travagliate: nella prima (1998-1999) subentrò a Luigi Delneri ottenendo una difficile salvezza all’ultima giornata nello scontro diretto giocato in casa contro la Fidelis Andria; confermato alla guida dei rossoverdi per la stagione successiva (1999-2000), dopo un buon inizio la squadra stentò e Guerini venne esonerato in favore di Tarcisio Burgnich. Nel corso della sua esperienza sulla panchina ternana Guerini ricevette anche delle critiche. In questo senso, in occasione di una sfida all’Atalanta, nel post-gara l’allora tecnico rossoverde si espresse in questi termini a chi lo criticava: “Vorrei fare un invito a quei signori che criticavano e fischiavano tanto: se non vi piace come giochiamo, vi consiglio di andarvene a vedere il Barcelona, che sicuramente gioca meglio di noi!“. Uno sfogo che ancora oggi viene ricordato dall’ambiente rossoverde come l’episodio più eclatante tra gli allenatori seduti sulla panchina umbra.

