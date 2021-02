CURIOSITA’: Italiano poteva allenare il Catania, oggi incanta in Serie A

Vincenzo Italiano incanta anche in Serie A. Dopo avere ottenuto la storica promozione dello Spezia nella massima categoria, i liguri continuano a stupire con l’ex allenatore del Trapani al timone. Lo Spezia corre verso l’obiettivo salvezza e, intanto, si concede il lusso di battere anche due big della A come Milan e Napoli. Qualche anno fa il Catania mise gli occhi su di lui dopo l’eliminazione dai playoff ad opera del Trapani allora guidato proprio da Italiano. Erano, tuttavia, troppo forti le sirene dalla B. Preferì accettare la proposta dello Spezia e, oggi, il profilo del 43enne tecnico nato in Germania ma di origini siciliane (Ribera, ndr) comincia ad essere apprezzato anche nei piani alti del calcio nostrano. Finora è l’unico tecnico capace di riuscire a trionfare consecutivamente in tutti i play-off delle tre categorie nazionali: in Serie D con l’Arzignano (2017-18), in C con il Trapani (2018-19) ed in B con il già citato Spezia (2019-20). Dal rossazzurro mancato al cammino esaltante in A, Italiano non intende fermarsi qui.

