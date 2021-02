DALL’OGLIO FIRMA IL SUCCESSO: Catania avanti di rigore, piegata la resistenza del Francavilla

Inizia nel migliore dei modi quel tour de force (7 partite in 23 giorni) che, nel bene o nel male, segnerà il destino del Catania in questo campionato. Al “Massimino” gli etnei riescono a sconfiggere una coriacea Virtus Francavilla.

Primo tempo che si conclude, senza troppe emozioni, a reti inviolate. I padroni di casa provano a fare la partita senza però rendersi mai veramente pericolosi. Le prime occasioni le crea capitan Silvestri: velleitario tiro da 30 metri ed un flebile colpo di testa. Al 20’ Nana Welbeck cerca il bersaglio grosso con un tiro da fuori interessante ma la sua conclusione è troppo centrale e viene facilmente parata da Bryan Costa. L’occasione migliore capita al 38’ quando, su un cross mancino di Zanchi, Sparandeo cicca clamorosamente il pallone che Di Piazza non riesce a ribadire in rete. 1 minuto più tardi ancora un ispirato Zanchi si incunea in area di rigore e lascia partire un cross tagliato che il portiere biancazzurro devia provvidenzialmente in calcio d’angolo.

La ripresa inizia subito con una grandissima occasione per i padroni di casa: è Domenico Franco che di testa devia il cross di Reginaldo colpendo il palo esterno e sfiorando il più classico degli autogol. Sul calcio d’angolo successivo Di Piazza in acrobazia spedisce il pallone sul fondo. Al 53’ esce Zanchi a causa di una botta rimediata nel primo tempo ed entra Giovanni Pinto. 4 minuti più tardi Catania che passa al 3-5-2 con gli ingressi di Dall’Oglio e Maldonado per Rosaia e Reginaldo. A 20′ dalla fine fuori anche Matteo Di Piazza, dentro Manuel Sarao. Al 74’ l’episodio che cambia la partita: Golfo furbescamente si frappone tra Nunzella ed il pallone e viene atterrato in piena area. L’arbitro assegna l’inevitabile calcio di rigore e, dagli 11 metri, Dall’Oglio non sbaglia portando in vantaggio la squadra di mister Raffaele.

Dopo il gol il Catania si scompone un po’ ed al 77’ è bravissimo Confente a chiudere lo specchio della porta al neoentrato Maiorino deviando in angolo la conclusione. Qualche minuto più tardi Di Cosmo cerca la via del pareggio ma il suo colpo di testa finisce debolmente sul fondo. Nel finale la Virtus Francavilla prova più con la forza della disperazione che con la qualità delle giocate a rendersi pericolosa ma l’occasione migliore la crea ancora una volta Golfo che, all’89’, pennella il cross per Dall’Oglio anticipato ottimamente da un difensore avversario. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio che decreta la vittoria del Catania. Rossazzurri che dimostrano ancora una volta, specie nel secondo tempo, di possedere quella “cazzimma” che in un campionato difficile come la Serie C è fondamentale per ottenere grandi risultati.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***