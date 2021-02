EX ROSSAZZURRI: Maxi Lopez, momento difficile alla Sambenedettese

Era stato annunciato come il grande colpo della Lega Pro, l’ingaggio dell’ex Catania Maxi Lopez da parte della Sambenedettese. Una società, quella marchigiana, che ha condotto un mercato di alto profilo ma, ad oggi, il valore effettivo dei rossoblu evidenzia un deludente nono posto in classifica nel girone B. Troppo poco rispetto alle ambizioni iniziali. Maxi Lopez è stato costretto a rimanere spesso fuori per problemi fisici, finora ha realizzato solamente tre gol e, soprattutto, la sua squadra è reduce da tre sonanti sconfitte consecutive (1-3, 4-1 e 0-4 rispettivamente contro Imolese, Modena e Sudtirol).

Il momento è assai delicato e bisogna cambiare rotta. Intanto Maxi si è appena ristabilito fisicamente. Chissà che nei prossimi mesi non riesca a dare il contributo che ci si attende per risollevare una formazione in forte difficoltà. Nella Sambenedettese milita anche un altro ex rossazzurro, il centrocampista Federico Angiulli, che i marchigiani hanno prelevato proprio dal Catania la scorsa estate.

