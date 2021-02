SERIE C – Di Somma (D.S. Avellino): “Sì, c’era anche il Catania su Santaniello”

Emanuele Santaniello piaceva al Catania. Il Direttore Sportivo dell’Avellino Salvatore Di Somma conferma che anche i rossazzurri, nella sessione invernale del calciomercato, avevano pensato al profilo del valido attaccante classe 1990:

“Ho avuto tante richieste, ho avuto richieste per Santaniello, per Dossena, per Fella. Richieste di categorie superiori per D’Angelo. Per Santaniello tantissime, mi ha chiamato il Catania, la Juve Stabia, il Potenza, la Cavese, il Bari, insomma, era ricercatissimo. Abbiamo preferito tenere tutti con noi, perchè siamo convinti di aver allestito un organico importante”, le parole di Di Somma a LVS di Sportchannel 214, evidenziate da tuttoavellino.it.

