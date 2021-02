LA SICILIA – Tacopina: “Catania addormentato nel primo tempo, in ripresa nel secondo. La squadra si sta facendo valere”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Presente domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” nel corso di Catania-Bari, l’avvocato italo-americano Joe Tacopina si sofferma sulla partita disputata dai rossazzurri:

“Ho visto un Catania addormentato nel primo tempo e questa invece era una partita da vincere. I ragazzi dopo un primo tempo certamente sotto tono, si sono ripresi nella seconda frazione di gioco e siamo andati vicinissimi alla vittoria che avrebbe premiato i loro sforzi. Di fronte avevamo comunque un Bari tecnicamente ben dotato e assai agguerrito. Purtroppo in una partita non mancano gli episodi sfortunati, ma guardiamo al futuro e alla fase conclusiva di questo campionato in cui il Catania si sta facendo valere. Abbiamo il tempo per riportare il Catania ai livelli di un tempo”.

