PAGANESE – CATANIA: precedenti, tanti gol negli ultimi anni. Ultimo acuto etneo nel 2018

Marotta e Curiale marcatori nel 2-4 della stagione 2018/2019

Sono otto i confronti disputati tra Paganese e Catania in terra campana, di cui quattro favorevoli agli azzurrostellati (compreso un 5-0 risalente al 1929) e due agli etnei. Il match si è chiuso sul risultato di parità in due circostanze, nel 1978 (1-1, Adelchi Malaman a segno per i rossazzurri) e nel 2016 (0-0).

Gli ultimi vittoriosi confronti giocati allo stadio “Marcello Torre” di Pagani hanno visto i rossazzurri imporsi con punteggi larghi (2-5 e 2-4). Nel 2017 la vittoria in casa degli azzurrostellati giunse in virtù delle reti di Andrea Di Grazia, Francesco Ripa, Francesco Lodi (doppietta) e Ramzi Aya, mentre nella stagione 2018/19 furono Alessandro Marotta e Davis Curiale (doppietta per entrambi) a finire nel tabellino dei marcatori. Lo scorso campionato, invece, vide i padroni di casa avere la meglio sul Catania per 3-1. Non bastò, alla squadra di Cristiano Lucarelli, la rete di Jacopo Dall’Oglio.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Paganese: 4

Pareggi: 2

Vittorie Catania: 2

Gol Paganese: 20

Gol Catania: 13

Differenza reti: -7

Seconda Divisione 1929-30 Paganese 5-0 SS Catania

Serie C 1977-78 Paganese 1-1 Catania

Serie C1 1978-79 Paganese 5-1 Catania (giocata sul campo neutro di Caserta)

Lega Pro 2015-16 Paganese 0-0 Catania

Lega Pro 2016-17 Paganese 2-1 Catania

Serie C 2017-18 Paganese 2-5 Catania

Serie C 2018-19 Paganese 2-4 Catania

Serie C 2019-20 Paganese 3-1 Catania

VIDEO: l’ultima vittoria del Catania a Pagani

