SANTURRO: da titolare a fuori lista, la sfortunata avventura etnea del portiere

Quando questa estate era approdato in Sicilia, Antonio Santurro sicuramente non si aspettava di vivere un’annata così difficile e sfortunata a livello professionale. Arrivato in prestito dal Bologna per sostituire Jacopo Furlan e diventare il nuovo numero uno etneo, in realtà l’estremo difensore emiliano non è mai andato oltre l’unica presenza stagionale contro la Paganese. Dopo il match contro i campani infatti il calciatore etneo non ha più rivisto il campo ed è finito ai margini del progetto tecnico.

Le cause di questo exploit negativo in parte risiedono nell’infortunio, riportato in occasione del calcio di rigore concesso agli azzurostellati, che lo ha allontanato dal terreno di gioco per diverse settimane ed in parte derivano dalla contemporanea esplosione di Miguel Martinez e di Alessandro Confente che sono riusciti a scavalcarlo nelle gerarchie relegandolo al ruolo di terzo portiere.

Per queste ragioni nel mercato di riparazione il giocatore parmense è stato uno dei maggiori candidati alla cessione ma alla fine il Direttore Pellegrino ha preferito mantenerlo in rosa per garantire un’alta competitività al reparto, dato che il “discorso lista” per gli estremi difensori è diverso, con la possibilità di poter scegliere partita dopo partita i singoli portieri disponibili. Ad oggi, comunque, è fuori lista e appare veramente difficile pensare di rivederlo in campo, viste le valide garanzie fornite da Confente e Martinez. A fine stagione sarà libero di trasferirsi altrove, essendo a scadenza di contratto con il Bologna.

