CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA: probabili formazioni, ipotesi Golfo trequartista

Le probabili formazioni del match Catania-Virtus Francavilla, anticipo della 24ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi allo stadio “Angelo Massimino” con inizio alle ore 12:30.

Peppe Raffaele deve fare ancora a meno di Russotto, Piccolo e Volpe; prima chiamata in campionato per il difensore mamertino Lorenzo Lo Duca (2003). Formazione: si fa largo l’ipotesi Golfo trequartista nel 3-4-1-2 di partenza che vedrebbe Confente a protezione dei legni; Sales, Giosa e Silvestri componenti del terzetto difensivo; Calapai (Albertini), Dall’Oglio, Welbeck e Zanchi a centrocampo con Golfo collocato alle spalle di Di Piazza, il quale sarebbe supportato in avanti da uno tra Sarao e Reginaldo.

Bruno Trocini potrebbe confermare buona parte dell’undici titolare opposto domenica scorsa alla Juve Stabia. Nel consueto 3-5-2 di partenza Delvino, Pambianchi e Caporale sarebbero chiamati a presidiare la porta di Costa, con Di Cosmo, Tchetchoua, Franco, Castorani e Nunzella a comporre la folta cerniera di centrocampo e Ciccone-Vazquez di punta.

Direzione di gara affidata al signor Mario Cascone della sezione AIA di Nocera Inferiore, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti della sezione di Bassano del Grappa Alberto Zampese e Andrea Torresan e dal IV ufficiale Luigi Catanoso di Reggio Calabria. La partita sarà visibile su Eleven Sports e Sky e radiofonicamente su Radio Fantastica (FM 89.2).

