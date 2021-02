VIRTUS FRANCAVILLA: i convocati e gli assenti a Catania

L’allenatore della Virtus Francavilla Bruno Trocini ha convocato 21 giocatori per la trasferta di Catania. Non figurano in elenco i vari Caporale, Marino, Pino, Giannotti, Puntoriere ed Ekuban. Riportiamo di seguito i calciatori a disposizione del tecnico biancazzurro, in vista del match con fischio d’inizio alle ore 12.30:

PORTIERI – Crispino, Costa, Negro.

DIFENSORI – Calcagno, Celli, Delvino, Caporale, Pambianchi, Sparandeo.

CENTROCAMPISTI – Carella, Di Cosmo, Castorani, Nunzella, Mastropietro, Franco, Tchetchoua, Zenuni.

ATTACCANTI – Vazquez, Maiorino, Ciccone, Adorante.

