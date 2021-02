SECONDO POSTO: sondaggio chiuso, i tifosi rossazzurri ci credono

Il Catania prosegue sulla strada della continuità nei risultati e nelle prestazioni, auspicando di recuperare al più presto i calciatori attualmente indisponibili. La classifica dice che i rossazzurri, con due partite in meno rispetto al Bari, sono a -8 dal secondo posto occupato proprio dai pugliesi. Chiudere in quella posizione sarebbe non poco vantaggioso in ottica playoff ed il Catania, sotto sotto, ci spera. Giusto crederci, oppure la squadra di Raffaele non possiede i mezzi per effettuare un salto di questo tipo in classifica? L’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com indica che il popolo rossazzurro ci crede. Il 65% dei votanti, per la precisione, ritiene possibile centrare il traguardo della seconda posizione, mentre il 30% vede più realistico il terzo/quarto posto. Solamente il 4% degli utenti, infine, pensa che il Catania concluderà la stagione in quinta/sesta posizione. A questo punto non resta che far parlare il campo, affrontando un tour de force che dirà molto sulle reali ambizioni etnee.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***