VERSO VIBONESE – CATANIA: tra squalifiche ed infortuni, Raffaele punterà ancora sulla difesa a 3?

L’espulsione rimediata da Tonucci ed il cartellino giallo beccato da Sales (diffidato) a pochi minuti dal fischio finale hanno complicato i piani di mister Raffaele in vista della trasferta di Vibo Valentia. Il difensore pesarese infatti ha rimediato 2 giornate di squalifica (saltando quindi sia il match di domenica che il derby del prossimo mercoledì) mentre l’ex Potenza sarà indisponibile solo per la partita contro i calabresi. Per l’allenatore etneo dunque la situazione difensiva si prospetta molto complicata con i soli Silvestri, Claiton e Giosa utilizzabili come centrali di ruolo.

Con Zanchi ancora infortunato e non avendo praticamente altri ricambi a disposizione chissà se il mister rossazzzurro insisterà nuovamente sul tridente arretrato o se invece ripiegherà su una difesa a 4 come già osservato, in alcuni momenti della partita, contro Ternana, Bari e Paganese. D’altronde il tecnico siciliano è già riuscito a fare di necessità virtù, schierando spesso formazioni inedite e dimostrando quanto sia versatile il suo Catania.

