CATANIA: da Torre del Greco a Foggia, otto partite per il rush finale

Il Catania, reduce dalla brutta sconfitta casalinga con il Teramo, è atteso da otto impegni stagionali. A cominciare dalla tappa di mercoledì a Torre del Greco, per poi concludere la settimana contro l’Avellino tra le mura amiche. Successivamente i rossazzurri avranno sei giorni di tempo per preparare la trasferta di Cava de’ Tirreni, prima di sostenere il doppio turno casalingo con Viterbese e Potenza. Dopo l’avversario lucano, nuovo turno infrasettimanale per l’Elefante in quel di Catanzaro. Si chiude con la Casertana in casa ed il Foggia allo “Zaccheria”. Percorso tortuoso e ricco d’insidie, da affrontare con ben altra mentalità.

17.03. 14:00 Turris – Catania

21.03. 12:30 Catania – Avellino

27.03. 15:00 Cavese – Catania

03.04. 15:00 Catania – Viterbese

11.04. 15:00 Catania – Potenza

14.04. 17:30 Catanzaro – Catania

18.04. 17:30 Catania – Casertana

25.04. 20:30 Foggia – Catania

