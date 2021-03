CITTADINO (Bisceglie) in vista del Catania: “Il pareggio non basta, crediamo nella salvezza diretta”

Il Bisceglie penultimo in classifica si appresta ad affrontare il Catania. Appuntamento domenica pomeriggio al “Gustavo Ventura” e Andrea Cittadino, attuale migliore marcatore nerazzurro con 7 gol all’attivo, suona la carica dopo il pareggio ottenuto nel derby di Monopoli:

“A noi adesso il pareggio non basta. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili perchè non è ancora detta l’ultima parola per la salvezza diretta. Da quando mister Papagni siede in panchina, l’autostima del Bisceglie è aumentata. Questo è un gruppo compatto e coeso. Siamo una squadra organizzata ma dobbiamo alzare l’asticella dell’attenzione e della concentrazione. Se facciamo questo, impegnandoci fino all’ultimo pallone, le partite le portiamo a casa”.

