ESCLUSIVA – Tateo (procuratore sportivo): “Curcio al Catania poteva starci alla grande. Playoff, gli etnei diranno la loro. Sul futuro di Di Piazza e Gatto…”

Dopo avere riportato alcune dichiarazioni relative ai suoi assistiti Matteo Di Piazza, Manuel Sarao e Giacomo Rosaia, il procuratore sportivo Giovanni Tateo – intervenuto ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com – si è soffermato anche sull’ex rossazzurro Alessio Curcio, l’attaccante Alessandro Gatto (in prestito alla Cavese via Catania), le ambizioni del club dell’Elefante e altro ancora:

Curcio, che gol contro la Turris…

“Sta facendo un campionato di spessore a Foggia e siamo contenti. E’ quello che mi aspettavo perchè possiede delle qualità importanti. Il Foggia ha creduto in lui, sentendo la fiducia del club sta dando quel che ha dimostrato anche in passato. Mi dispiace che a Catania sia andata come sappiamo, perchè ritengo che nello scacchiere tattico rossazzurro ci potesse stare alla grande. Penso che avrebbe potuto dare qualcosa anche al Catania, ma noi abbiamo condiviso la scelta della società. Il ragazzo ha dimostrato il suo valore, pur avendo vissuto solamente tre mesi alle pendici dell’Etna. Non è un caso se i tifosi rossazzurri non erano contenti della sua cessione in estate. Lo abbiamo comunque accettato, giusto voltare pagina e andare avanti”.

Come procede l’avventura di Gatto alla Cavese?

“Purtroppo ha preso il Covid. Ci sono stati venti casi in squadra. Adesso si registra una fase di ripresa, ma ti lascia uno strascico particolare. Il ragazzo lo abbiamo spostato da Catania perchè era arrivato in Sicilia con delle ambizioni personali molto diverse. La società lo aveva preso perchè credeva in lui, il mister già a Potenza lo aveva cercato lo scorso anno. Voleva giocarsela e, quindi, si è preferito trovare una nuova sistemazione alla riapertura del calciomercato. Il Direttore Pellegrino è stato categorico nel preferire la soluzione prestito perchè crede nel ragazzo. Attendiamo la fine del campionato, il prossimo anno partirà di nuovo con il Catania e vedremo se avrà più fortuna perchè è un giocatore meritevole”.

Ci sono possibilità di una permanenza a Catania per Di Piazza?

“Il Catania lo ha prelevato a titolo temporaneo dal Catanzaro. Trasferimento in prestito secco, ma tutto può accadere. Dipende da cosa avverrà in queste ultime partite e nei playoff, dove secondo me il Catania dirà la sua perchè è una delle squadre meglio attrezzate del campionato”.

A proposito dei playoff, come valuta lo scenario attuale?

“Penso che il Catania possa arrivare in fondo perchè presenta una rosa di tutto rispetto che non credo abbia niente da invidiare a realtà come Avellino o Bari. La Ternana invece ha qualcosina in più, recentemente ha accusato un lieve calo ma sarebbero stati bionici altrimenti. In questo momento l’Avellino è la squadra più in forma, sta assicurando maggiore continuità rispetto alla concorrenza. Il Catanzaro è un altro club con un organico di rilievo, che ha perso con l’Avellino ma è andato a vincere contro la Ternana. Tutti possono perdere e vincere con chiunque in questa fase, vedi anche il Potenza che si è imposto a Bari. E’ una lotta agguerrita per la salvezza e chi insegue i playoff. Nel girone C quasi tutte le formazioni sono attrezzate”.

Secondo lei il Catania è uscita rafforzato dal mercato di gennaio?

“Ha fatto un ottimo mercato il Catania, ma già dall’inizio. Hanno lasciato partire quasi tutti i protagonisti dell’anno precedente, ripartendo da calciatori con una mentalità più operaia, diciamo così. L’età media della rosa del Catania è abbastanza alta. Hanno completato il mix che avevano in mente. Pecorino è stato ceduto, giusto così perchè il ragazzo aveva ormai la testa altrove”.

Curiosità di mercato, Vantaggiato è mai stato trattato dal Catania?

“Sì, ai tempi di Lo Monaco ma ci riferiamo al campionato di Serie A. Non ricordo precisamente dove fosse Vantaggiato allora, ma avevamo fatto una chiacchierata. Adesso appartiene alla rosa della Ternana ed ha la fortuna di lavorare con mister Lucarelli che, nella gestione e nelle motivazioni del gruppo, è fortissimo. Dà quella marcia in più ai calciatori”.

