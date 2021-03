MERCATO: Serie C, gli ultimi movimenti nel girone C

C’è ancora tempo per ingaggiare calciatori a parametro zero. Si guarda avanti anche nell’ottica di operazioni o sondaggi in prospettiva futura. Negli ultimi giorni, relativamente al girone C di Serie C, si segnala la definizione dell’accordo per il trasferimento dell’ex difensore del Milan Jherson Vergara Amù alla Vibonese. Classe 1994, Vergara ha già svolto le visite mediche di rito. In casa Teramo, società cadette osservano l’evolversi dei progressi del centrocampista siciliano Simone Santoro, pedina fondamentale dello scacchiere tattico di Massimo Paci.

Secondo quanto riportano i colleghi di tuttobari.com, invece, l’esperto calciatore italo-brasiliano Romulo avrebbe rifiutato di scendere di categoria. Niente Bari, dunque. Enrico Mora, portiere classe 2000 attualmente in forza al Giulianova, piace anche alla Viterbese (fonte tuttoc.com) mentre il Bisceglie ha prelevato il difensore Yarin Hassan, israeliano con passaporto portoghese. Il Catanzaro e alcuni club di Serie B seguono la promettente punta del Cannara (campionato di D) Leonardo Ubaldi. Il Direttore Generale della Casertana Aniello Martone, infine, blindato fino a giugno 2025.

