DA PALERMO – Caterina Bruno a Stefania Sberna: “Siamo state le paladine delle nostre squadre. Riposa in pace, guerriera”

La giornalista palermitana Caterina Bruno, ex storica speaker del Palermo colpita dalla scomparsa di Stefania Sberna, scriva la seguente lettera:

“Cara Stefania, di solito non mi permetto di parlare con decisione sulle faccende che non mi riguardano in prima persona, ma oggi sento il bisogno di scriverti. Siamo state le paladine appassionate delle nostre squadre: tu del tuo Catania, io del mio Palermo. Le nostre voci di incitamento e di orgoglio hanno riempito tutta l’isola. Non ci siamo mai viste. Oggi però è come se ti conoscessi da sempre. Avverto un forte dolore per la perdita della tua dolce anima che ieri ha lasciato questa terra. Cara Stefania, spero che da lassù tu possa ancora goderti la tua squadra e possa renderti conto di quante persone si uniscano per celebrarti, a prescindere da una preferenza calcistica che rispetto al vero rapporto umano perde il suo senso. Ti abbraccio forte e ti mando un bacio. Riposa in pace guerriera”.

