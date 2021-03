VERSO CAVESE – CATANIA: alla scoperta dei blufoncè

Sarà la Cavese il prossimo avversario del Catania, squadra che rappresenta il popoloso comune di Cava de’ Tirreni (provincia di Salerno) e vanta numerose partecipazioni ai campionati di calcio professionistici.

Il punto più alto della storia blufoncè risale all’inizio degli anni Ottanta in Serie B (1981-1984). È ancora vivo nell’immaginario collettivo il ricordo della storica vittoria sul Milan datata 7 novembre 1982, quando le reti di Costante Tivelli e Bartolomeo Di Michele permisero alla formazione allenata dal compianto Pietro Santin (successivamente alla guida del Catania in Serie C1 nella tribolata stagione 1987-88) di espugnare lo stadio di San Siro.

I buoni propositi annuali dei metelliani sin da subito sono stati smentiti dai responsi del campo. La Cavese ad oggi ha raccolto soltanto 16 punti: 3 le vittorie (Bisceglie andata e ritorno e Paganese), 7 i pareggi e 18 le gare perse per una media di 0,57 punti a partita. Un continuo susseguirsi di sconfitte, gol incassati e prestazioni non all’altezza. Tre gli allenatori che si sono avvicendati alla guida della squadra: Giacomo Modica, Enzo Maiuri e Salvatore Campilongo, in carica dal 28 dicembre scorso.

Nonostante l’ultimo posto in classifica l’organico della Cavese presenta parecchi elementi d’esperienza per la categoria, tra cui i tanti ex di turno (Scoppa, Lulli, Gatto e Calderini). L’assenza di una punta di peso è stata colmata con gli arrivi nel mercato di riparazione di Gerardi e Bubas, quest’ultimo principale stoccatore con 5 realizzazioni.

Il rapporto tra gol fatti e gol subiti di 18:39 rende l’idea di come i metelliani facciano fatica sia a segnare che a difendere, pertanto la strada che conduce alla salvezza resta fortemente in salita. Come se non bastasse, il fattore Covid sta incidendo negativamente sull’umore della squadra, che sta vivendo il dramma della scomparsa dell’allenatore in seconda Antonio Vanacore, sconfitto recentemente dal virus all’età di 45 anni.

