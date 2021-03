SERIE C: 28/a giornata, le partite in programma. Vince il Potenza, rinviata Ternana-Cavese

Nuovamente in campo le squadre di Serie C per la 28/a giornata. Relativamente al girone C, il Potenza si è aggiudicato l’impegno casalingo con la Turris. Baclet sblocca il risultato su calcio di rigore (31′), i padroni di casa raddoppiano grazie ad un gran sinistro di Sandri (69′), gli ospiti accorciano le distanze con Romano (85′) per il definitivo 2-1. Rinviato il match Ternana-Cavese, a seguito dei tanti casi di positività al Covid-19 presenti nel gruppo squadra aquilotto.

Ecco tutti gli incontri in programma:

02.03. 15:00 Potenza 2-1 Turris

03.03. 15:00 Casertana – Virtus Francavilla

03.03. 15:00 Foggia – Vibonese

03.03. 15:00 Paganese – Viterbese

03.03. 15:00 Ternana – Cavese (rinviata)

03.03. 17:30 Catanzaro – Avellino

03.03. 17:30 Juve Stabia – Bari

03.03. 20:30 Catania – Palermo

03.03. 20:30 Monopoli – Bisceglie

Riposa: Teramo

