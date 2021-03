SERIE C – Dossena (Avellino): “Sapevamo che il Catania avrebbe sputato sangue, dovevamo dare di più”

Dopo le parole del presidente biancoverde, ecco quelle del difensore dell’Avellino Alberto Dossena che commenta così il ko di Catania, ai microfoni di Prima Tivvù:

“Non abbiamo avuto la solita brillantezza. Però credo che una battuta d’arresto ci possa stare dopo tante vittorie e prestazioni positive. Rimaniamo concentrati, ci aspettano altre sei partite molto importanti. Il campo era un pò pesante, aveva piovuto molto ma non credo si debba dare la colpa alle condizioni del terreno di gioco. Dovevamo dare di più noi, ma penso che la prestazione sia stata fatta. Soprattutto va evidenziata la reazione del secondo tempo. Peccato non avere trovato il pareggio. Sapevamo di trovare un avversario che sputava sangue ed eravamo a conoscenza dell’importanza della partita, dovevamo fare meglio. Abbiamo avuto poco tempo per prepararla, anche il viaggio non ci ha aiutato. Ora però non piangiamoci addosso, analizzeremo gli errori fatti e dobbiamo andare avanti”.

