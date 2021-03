BISCEGLIE – CATANIA: presentazione match e probabili formazioni, quali variazioni tra i rossazzurri?

Con quale stato d’animo il Catania tornerà in campo dopo la disfatta nel derby? La gara di Bisceglie rappresenta un banco di prova fondamentale, soprattutto per capire l’umore di una squadra reduce da una sconfitta priva d’attenuanti nella gara più importante dell’anno.

Il momento è difficile, servirà tanta personalità per avere ragione di un Bisceglie che proverà a tendere il più classico degli “sgambetti” ad una squadra punta nell’orgoglio. I nerazzurri stellati credono fortemente nella possibilità di salvarsi senza passare dai play-out, pertanto sfrutteranno gli ultimi due mesi di campionato per mettere quanto più fieno in cascina in termini di punti.

Capitolo formazioni. Rispetto al canovaccio abituale, il tecnico di casa Aldo Papagni potrebbe apportare una variazione, arretrando il raggio d’azione di Sartore nel tentativo di scardinare la retroguardia etnea. Nel 3-4-1-2 di partenza, davanti a Spurio agirebbero Priola, Altobello e Bassano con Tazza e Giron sugli esterni e Cittadino-Romizi in mediana, quindi Sartore andrebbe a posizionarsi sulla trequarti a ridosso del tandem offensivo composto da Cecconi e Rocco. Out il portiere Loliva e il difensore De Marino.

Ipotizzando invece lo schieramento titolare del Catania al “Ventura”, davanti al portiere Confente agirebbero i difensori Silvestri, Giosa e il rientrante Tonucci; Albertini, Rosaia, Maldonado, Welbeck e Manneh andrebbero a comporre la linea mediana con Russotto e Sarao a completamento della disposizione di partenza. Oltre al 3-5-2, non si esclude il 3-4-3 quale sistema di gioco iniziale. Squalificato Pinto, gli altri indisponibili sono Martinez, Zanchi, Piccolo, Reginaldo e Volpe.

Direzione di gara affidata al signor Maranesi della sezione AIA di Ciampino, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto di Teramo e Basile di Chieti e dal IV ufficiale Angelucci di Foligno. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso, online, sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***