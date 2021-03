VERSO CATANIA – AVELLINO: sfida alla vicecapolista con Baldini nuovo timoniere

Il Catania prova a voltare pagina giocandosi la carta del cambio in panchina. Subentra Francesco Baldini in luogo di Giuseppe Raffaele, sollevato dall’incarico all’indomani della sconfitta di Torre del Greco. Toccherà quindi all’ex difensore di Napoli e Genoa guidare fino al termine della stagione la formazione rossazzurra, che attualmente occupa con 43 punti il settimo posto in classifica del Girone C di Serie C.

Il calendario propone la sfida con l’Avellino programmata per domenica al “Massimino”. Gli irpini di Braglia (saldo favorevole con il tecnico maremmano), reduci dal 3-1 casalingo rifilato al Potenza, stanno viaggiando a vele spiegate ergendosi a seconda forza del torneo subito dietro la schiacciasassi Ternana. Inizio tutt’altro che agevole quindi per la nuova guida tecnica del Catania, chiamata a risollevare il morale di una squadra abulica e intervenire sugli “arrugginiti” meccanismi di gioco.

Il cambio d’allenatore è una mossa che in genere suscita effetti su un gruppo. Il Catania visto all’opera nelle ultime partite è una squadra scarica, che si esprime sul campo in maniera lenta ed impacciata manifestando poca fame agonistica e scarsa convinzione nei propri mezzi. Spetterà quindi a mister Baldini prendere in mano sin da subito le redini della situazione e togliere i giocatori dall’impasse in cui si sono cacciati nelle ultime settimane. Si prospettano novità per quanto concerne la disposizione tattica da opporre agli irpini, dall’utilizzo del 4-3-3 come modulo di riferimento allo schieramento dell’ecuadoregno Maldonado nella naturale collocazione di centrocampista metodista con il compito di avviare la manovra.

