VERSO TURRIS – CATANIA: Raffaele non terrà la conferenza pre-gara

Non ci sarà spazio per la consueta conferenza pre-partita di mister Giuseppe Raffaele. Dopo il match perso in casa contro il Teramo l’allenatore del Catania non parlerà alla vigilia di Turris-Catania. Raffaele, comunque, si è già espresso nel post-gara sul confronto di mercoledì, ritenendo che “sarà una gara difficile”. “In questo girone di ritorno – ha proseguito – le partite sono tutte in equilibrio. Dobbiamo resettare subito e proiettarci alla sfida di mercoledì cercando di fare nuovamente risultato. E’ un momento fisico e psicologico particolare per il Catania che ha perso un pò di brillantezza. Superiamo questi incontri cercando di fare risultato e recuperando giocatori importanti. Dall’inizio dell’anno ci ritroviamo a forzare delle situazioni che stiamo pagando, soprattutto in questo periodo che è l’ottava gara in tre settimane”.

